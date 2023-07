Zakenman Peter B., die een groot vettenconcern runde in het Amsterdamse havengebied, hoeft van de rechter niet de cel in. Het Openbaar Ministerie had tegen hem meerdere jaren cel geëist in een grote fraudezaak. Maar de rechtbank in Alkmaar gaf vrijdag alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een werkstraf van 240 uur. Daarnaast moet hij onder meer een boete betalen van 276.250 euro.