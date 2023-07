EU verlengt sancties Rusland om invasie Oekraïne met zes maanden

De EU verlengt haar economische sancties tegen Rusland met zes maanden vanwege de voortdurende „destabiliserende acties van Rusland in Oekraïne”, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel besloten. De strafmaatregelen tegen bepaalde economische sectoren werden voor het eerst kort na de Russische annexatie van de Krim in 2014 ingevoerd en zijn sinds de invasie van Oekraïne eind februari 2022 steeds aanzienlijk uitgebreid.