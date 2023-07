Een 29-jarige man wordt verdacht van het doodsteken van zijn 40-jarige broer in het Drentse Gees zondagavond. Dit bevestigen het OM en advocate Tineke Pieters na berichtgeving in het Dagblad van het Noorden. Volgens Pieters hadden de broers ruzie met elkaar, waarna de jongere man volgens getuigen een mes in de nek van zijn broer stak.