Hoger pensioen nog maar de vraag, ondanks verbetering bij fondsen

Grote Nederlandse pensioenfondsen hebben hun financiële positie afgelopen kwartaal verder verbeterd, maar het is nog maar de vraag of deelnemers volgend jaar weer een stevige pensioenverhoging kunnen verwachten. Dat komt doordat de meeste fondsen voor een besluit over indexeren van de pensioenen, oftewel aanpassen aan de inflatie, kijken naar prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die zouden in het najaar wel eens lager kunnen liggen dan in september of oktober vorig jaar.