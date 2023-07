Chipmachinefabrikant ASML was woensdag de sterkste daler in de Amsterdamse AEX-index na bekendmaking van cijfers. ASML zag de orders in het tweede kwartaal toenemen en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Verder was op de beurs in Parijs luxeconcern Kering een opvallende winnaar. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat topman Marco Bizzarri van het modemerk Gucci in september wordt vervangen.