In Zeeland kunnen bedrijven die veel stroom verbruiken voorlopig geen nieuwe aanvraag meer doen voor een nieuwe netaansluiting of verzwaring van hun connectie. Door een sterk groeiend aantal aanvragen voor het aansluiten van bijvoorbeeld waterstoffabrieken en grote batterijen om stroom op te slaan heeft het net in Zeeland namelijk zijn maximale capaciteit bereikt, meldt hoogspanningsnetbeheerder TenneT.