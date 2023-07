Het eerste topoverleg in acht jaar tussen de Europese Unie en het samenwerkingsverband van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (CELAC) was niet makkelijk, maar wel nuttig. Dat vindt de voorzitter van CELAC, premier Ralph Gonsalves van Saint Vincent en Grenadines. „De verklaring was hard werken, maar we hebben iets bereikt.”