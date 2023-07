Het Rode Kruis heeft opmerkelijk veel Vierdaagselopers onderuit zien gaan aan het eind van hun eerste loopdag, na binnenkomst in Nijmegen. Het werd dinsdagmiddag nog behoorlijk warm in Nijmegen. Volgens het Rode Kruis is stilstaan na de geleverde inspanning in combinatie met warmte en alcohol genoeg om mensen die daar gevoelig voor zijn te laten flauwvallen. Er hebben zich geen ernstige incidenten voorgedaan volgens de dienst.