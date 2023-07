Suriname wil meer dan de 200 miljoen aan herstelbetalingen voor slavernij

De 200 miljoen euro voor het fonds voor maatschappelijke initiatieven voor verwerking van het slavernijverleden in het hele Koninkrijk en Suriname is niet het einde van het traject. Dat zei de Surinaamse president Chan Santokhi kort voor overleg met demissionair premier Mark Rutte in Brussel. „Dit is maar een onderdeel van het slavernijverleden”, zei hij. „Straks komt het koloniaal verleden, we hebben ook nog het inheemse en ook nog de nazaten van de contractarbeiders.”