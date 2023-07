Op 20 kilometer afstand klinkt artilleriegerommel. Dan is het weer stil. Zo gaat het dagen achtereen. De inwoners van het Oost-Oekraïense dorp Komar werken door in hun moestuin. Aan de waterkant gooien vissers hun hengel uit en nemen kinderen een duik. Militairen rijden af en aan door de straten. Ze stoppen bij de supermarkt of bij het enige eetcafé in de omgeving voor een maaltijd of om te ontsnappen aan de oorlog.