Een Australische man is samen met zijn hond gered na maanden op de oceaan te hebben gedreven, volgens Sky News Australia. Hij vertrok in april vanaf het Mexicaanse La Paz naar Frans Polynesië, maar een storm zorgde er al snel voor dat de zeilboot geen elektriciteit meer had en niet kon communiceren. De Australiër overleefde maandenlang op rauwe vis en regenwater.