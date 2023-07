Een reddingsactie van tot slaafgemaakte kinderen in Ghana bleek uiteindelijk toch meer weg te hebben van een nachtelijke ontvoering uit hun eigen dorp. Dit onthulde BBC Africa Eye maandag over reddingsmissies van antislavernijorganisatie International Justice Mission (IJM) in samenwerking met de Ghanese politie. Fatima (11): „Ik dacht dat ze ons meenamen om te vermoorden.”