Aanvaller Leiden was cliënt van een van de organisaties in het pand

De persoon die vrijdag drie mensen neerstak in een pand in Leiden is een cliënt van een van de organisaties in het pand van Diaconaal Centrum De Bakkerij. Dat staat op de site van de organisatie. Bij welke organisatie de persoon cliënt was, is niet duidelijk. Deze cliënt heeft een medewerker aangevallen, zo staat te lezen. Daarna vluchtte de aanvaller en verwondde die twee medewerkers van De Bakkerij, staat op de site.