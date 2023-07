Rijkswaterstaat probeert in oktober opnieuw om het tweede tunneldeel van de Maasdeltatunnel onder het Scheur nabij Maassluis en Rozenburg te plaatsen. De operatie ging in april van dit jaar mis toen een kabel knapte, waarmee het tunneldeel op zijn plaats werd gehouden. Uit onderzoek is volgens de waterbeheerder gebleken dat er tijdens het karwei meer kracht op de kabels kwam te staan dan vooraf was berekend.