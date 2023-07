Van der Burg rekent op asielpiek vanaf augustus, geen grasslapers

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) gaat ervan uit dat er vanaf augustus een piek zal zijn bij de instroom van asielzoekers. In vergelijking met andere Europese landen komen er momenteel minder asielzoekers naar Nederland, „maar we houden er rekening mee dat het vanaf augustus drukker wordt”, zei Van der Burg na afloop van de ministerraad. Er is nauwelijks een opvangbuffer, maar hij gaat er voor zorgen dat er geen enkele asielzoeker in het gras hoeft te slapen.