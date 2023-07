De politie heeft vrijdagmiddag rond 15.00 uur iemand gearresteerd op de Langegracht in Leiden, hemelsbreed nog geen kilometer verwijderd van de plek waar vrijdagochtend drie mensen werden neergestoken. De politie laat weten dat de aanhouding is gedaan „in verband met” die steekpartij, maar bevestigt niet dat hij ook de vermoedelijke dader is.