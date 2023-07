ProRail gaat veiligheid spoor Twente monitoren met 3622 sensoren

ProRail heeft op het spoor bij Wierden, Zenderen en De Lutte in Twente duizenden sensoren geplaatst om de spoorbaan in de gaten te houden. Er gaat een zwaardere locomotief over dat spoor heenrijden en niet overal kan worden aangetoond dat de bodem voldoet aan de eisen hiervoor. Op andere delen van het traject waar ook niet zeker is of de bodem voldoet aan de gestelde normen, gaat de locomotief 100 kilometer per uur rijden in plaats van 130.