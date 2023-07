De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag opnieuw met winst gesloten, geholpen door de hoop dat de Amerikaanse Federal Reserve spoedig kan stoppen met het verhogen van de rente dankzij de verder afkoelende inflatie in de Verenigde Staten. Bij de bedrijven op Wall Street stond frisdrank- en snackproducent PepsiCo bij de winnaars na bekendmaking van kwartaalcijfers.