Hongarije heeft aangegeven dat het in de herfst de Zweedse aanvraag om lid te worden van de NAVO kan goedkeuren. Een parlementslid van de regeringspartij zei dat het niet nodig is er op korte termijn een buitengewone parlementszitting voor te beleggen, nu Turkije heeft gezegd zich ook pas in de herfst over de Zweedse aanvraag te buigen.