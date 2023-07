Einde Britse stakingsgolf nadert, regering akkoord met loonvoorstel

De Britse regering is akkoord gegaan met aanbevelingen voor loonsverhogingen in de publieke sector. Dat meldde de Britse onderminister van Financiën John Glen donderdag aan het parlement. Onder de publieke sector vallen bijvoorbeeld politieagenten, leraren en artsen. Verschillende beroepsgroepen hebben de afgelopen maanden gestaakt, uit onvrede over het uitblijven van een akkoord. De Britse premier Rishi Sunak heeft vakbonden nu gevraagd te stoppen met staken.