Beurzen Azië flink hoger na sterke afkoeling inflatie VS

De Aziatische aandelenbeurzen lieten donderdag stevige winsten zien. Een sterker dan verwachte afkoeling van de inflatie in de Verenigde Staten voedde de hoop dat de Amerikaanse centrale bank spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente. De inflatie in de grootste economie ter wereld koelde in juni af tot 3 procent. Dat is het laagste niveau in ruim twee jaar tijd. Vooral de techbedrijven die gevoelig zijn voor hoge rentetarieven gingen flink vooruit.