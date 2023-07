De Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman gaat nadenken over een stap naar Den Haag. Voor de camera van AT5 zei de onderwijswethouder dat het „zeker kriebelt om een andere koers te geven aan dit land” en „ik ga er heel diep over nadenken of ik diegene ben die die koers moet uitzetten”. Ook zei ze tegen AT5 met een lach dat het „dus nog geen nee is”.