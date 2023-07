Britse vervuilers riskeren onbeperkte milieuboetes

Grote vervuilers in het Verenigd Koninkrijk zoals water- en energiebedrijven die Britse rivieren en zeeën bevuilen of afval morsen krijgen te maken met onbeperkte boetes en strengere sancties. De Britse regering is namelijk van plan om de huidige limiet van 250.000 pond (ruim 290.000 euro) op milieuboetes te schrappen. Ook zal door nieuwe wetten een breder scala aan overtredingen binnen de reikwijdte van de milieuvergunningsvoorschriften vallen.