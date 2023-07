Een Canadese toezichthouder onderzoekt of in de toeleveringsketen van sportkledingfabrikant Nike dwangarbeid is voorgekomen. De ombudspersoon voor verantwoord ondernemen van het Noord-Amerikaanse land kreeg klachten van 28 organisaties, die stellen dat Nike zaken doet met Chinese bedrijven die Oeigoeren gedwongen arbeid hebben laten verrichten.