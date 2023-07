Een rechter van het gerechtshof in Den Haag heeft een berisping gekregen, omdat ze een samenzweringstheorie over de aanslag op vlucht MH17 heeft verspreid. Ze leverde een boek van haar broer over de vliegramp af bij het paleis van justitie in Den Haag en bij de Tweede Kamer. Ook gaf ze het boek aan mensen die bij de rechtszaak tegen de verdachten betrokken waren, onder wie de leider van het onderzoeksteam.