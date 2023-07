PVV Brabant wil groene boa’s vuurwapen geven om ‘wolvengevaar’

De PVV in Noord-Brabant wil de zogeheten groene boa’s in de provincie van een vuurwapen voorzien, zodat ze zichzelf kunnen beschermen tegen een eventuele aanval van een wolf. De PVV en ook de VVD pleiten er al langer voor om de boa’s die namens Samen Sterk in Brabant (SSiB) in de natuur actief zijn vuurwapens te geven om hun werk te kunnen uitvoeren. De inspecteurs houden zich onder meer bezig met de bestrijding van stropers en dumping van drugsafval in de natuur.