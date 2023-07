Als het nodig is, rammelt NiNsee ook bij nieuw kabinet aan deur

Het volgende kabinet, onder leiding van een nieuwe premier, zal ongetwijfeld doorgaan met maatregelen om het slavernijverleden recht te zetten. Daarvan is bestuursvoorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee),overtuigd. „Maar als blijkt dat we kennelijk toch harder aan deuren moeten rammelen of erop moeten kloppen, omdat er toch weer een gebrek aan kennis is, zullen we dat zeker doen”, voegt ze eraan toe.