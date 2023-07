CDA-fractieleider Pieter Heerma noemt het kabinet-Rutte IV van VVD, D66, CDA en ChristenUnie „verre van een droomcoalitie”. In het debat over de val van het kabinet zei Heerma dat de onderlinge verschillen groot waren, maar dat het wel een coalitie was van „vier verantwoordelijke middenpartijen in een totaal verdeeld land” en in een „steeds guurder politiek klimaat”.