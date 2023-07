Voor de deur van een woning in een flatgebouw in Amsterdam heeft zondagavond een explosie plaatsgevonden. De politie heeft twee verdachten aangehouden. De ontploffing veroorzaakte een kleine brand, die de brandweer snel wist te blussen. Vijf mensen die in de woning waren zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Twee van hen moesten door naar het ziekenhuis.