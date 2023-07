Meningen verdeeld over doodschieten wolf in Drenthe

De meningen over het doodschieten van een wolf zondagmorgen in Wapse in Drenthe lopen uiteen. Landbouworganisatie LTO Noord wil nog deze week een gesprek met demissionair minister Christianne van der Wal over „doeltreffend wolvenbeheer.” Dierenrechtenorganisatie Animal Rights overweegt aangifte te gaan doen tegen iedereen die betrokken was bij „de brute moord op een wolf”. De organisatie overlegt zondag met advocaten over juridische maatregelen.