Het aantal glasvezelverbindingen naar Nederlandse huishoudens is in het eerste kwartaal van dit jaar sterk uitgebreid. Volgens de nieuwste Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) werd in het eerste kwartaal bij 450.000 huishoudens een nieuwe glasvezelverbinding aangelegd tot aan de woning of de meterkast. Dat is de sterkste groei in een kwartaal ooit gemeten.