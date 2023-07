Internetkabels, gasleidingen en windmolenparken in de Noordzee zijn een kwetsbaar doelwit voor spionage en sabotage. Om deze infrastructuur te beschermen gaat Defensie het gebied permanent in de gaten houden, schrijft minister Kajsa Ollongren (Defensie) in een Kamerbrief. Momenteel wordt Defensie volgens de bewindsvrouw alleen „op afroep” ingezet op de Noordzee.