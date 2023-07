Een 30-jarige man uit Gouda is donderdagavond aangehouden, nadat op een wit gebouw in Capelle aan den IJssel een antisemitische tekst was geprojecteerd. Het ging om de leus ‘Joden runden de slavernij, blanken schaften het af’, die onder meer vanaf de Van Brienenoordbrug in Rotterdam goed te zien was. De 30-jarige man is aangehouden voor discriminatie en het aanzetten tot haat, meldt een politiewoordvoerder.