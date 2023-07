Het gerechtshof van Amsterdam velt vrijdag een oordeel over het verminderen van het aantal vluchten via luchthaven Schiphol. Die zaak was aangespannen door verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM. In eerste aanleg oordeelde de voorzieningenrechter dat voor het besluit van de Staat, om het aantal jaarlijkse vluchten van 500.000 bij te stellen naar 460.000, niet de juiste procedure was doorlopen.