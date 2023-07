Peter van der Velden wordt per 1 september waarnemend burgemeester van de gemeente Leiden. Hij volgt Henri Lenferink op die per die datum stopt na 20 jaar burgemeesterschap. Van der Velden blijft aan totdat er een geschikte opvolger gevonden is. De procedure daartoe wordt in maart 2024 opgestart en naar verwachting treedt de nieuwe burgemeester september volgend jaar aan.