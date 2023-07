NBC: geheim overleg VS en Rusland over vredesonderhandelingen

Een groep voormalige hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen heeft in het geheim gesproken met vooraanstaande Russen, inclusief buitenlandminister Sergej Lavrov. Het overleg ging over mogelijkheden een basis te leggen voor vredesonderhandelingen, volgens meerdere bronnen van de nieuwszender NBC. Lavrov zou bijvoorbeeld urenlang met de groep over Oekraïne hebben gesproken, toen hij in april op bezoek was bij de Verenigde Naties in New York. De Amerikaanse regering was op de hoogte van de activiteiten van de informele ‘praatgroep’ maar gaf er geen leiding aan, aldus NBC.