De coalitieakkoorden die verschillende partijen met elkaar sloten in Limburg, Zuid-Holland en Flevoland zijn geschreven in moeilijk te begrijpen Nederlands, stelt taalwetenschapper Henk Pander Maat van de Universiteit Utrecht. Het taalniveau is in twee van de vier akkoorden zelfs van de moeilijkste categorie. Pander Maat analyseerde de landbouwalinea’s uit de akkoorden op verzoek van het ANP.