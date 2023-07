Een leider van een huiskerk in Iran is onlangs na het krijgen van vijftig zweepslagen in ballingschap gestuurd naar Nehbandan, aan de grens met Afghanistan. Dat berichtte Open Doors. De 42-jarige Saheb had recent gratie gekregen voor een vijf jaar durende gevangenisstraf. Toen hij naar Teheran terugging om een eigendomsakte terug te krijgen, kreeg hij te horen dat er nog twee straffen open stonden: vijftig zweepslagen en twee jaar ballingschap.