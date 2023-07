Sinds 1994 is er niet zo weinig huishoudelijk afval geweest, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Het gaat om 8,1 miljard kilogram dat is opgehaald bij huishoudens en is ingeleverd bij milieustraten, wat neerkomt op ongeveer 461 kilogram per inwoner. In 1994 ging het om 478 kilogram per inwoner en in ‘coronajaren’ 2020 en 2021 ging het respectievelijk om 524 en 504 kilogram per inwoner.