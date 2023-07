Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) gaat ervan uit dat het kabinet vrijdag een besluit neemt over een migratiepakket waar al maanden over wordt gesproken. Zowel hij als zijn partijgenoten premier Mark Rutte en minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) ontkennen dat er sprake is van een crisissfeer in het kabinet.