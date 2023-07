Basisscholen zullen pas na de zomer besluiten over een mogelijk mobieltjesverbod in de klas, tot teleurstelling van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. De bewindsman vindt het „teleurstellend en een gemiste kans” dat de PO-raad in tegenstelling tot belangenclubs in het voortgezet onderwijs nog niets heeft gedaan met zijn verzoek.