Gedwongen boeren uitkopen om de stikstofuitstoot te verminderen is over twee jaar bespreekbaar voor de nieuwe coalitie in Utrecht. De komende twee jaar kunnen boeren alleen nog worden uitgekocht als ze dat zelf willen. Daarna gaat de coalitie kijken of gedwongen onteigening toch ingezet moet worden, om de stikstofdoelen te halen.