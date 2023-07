Rijkswaterstaat raadt pleziervaarders in het noorden van het land sterk aan om in de haven te blijven liggen. Het is onverstandig om het water op te gaan. Dat geldt voor alle recreanten, aldus de waterbeheerder. Binnenhavens zijn geïnformeerd dat schippers het advies hebben gekregen om niet uit te varen. In sommige havens is het normaal gesproken verplicht om voor een bepaalde tijd te gaan varen.