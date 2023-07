Eerste keer code rood sinds storm Eunice in 2022

Voor Poly, de eerste zeer zware zomerstorm ooit gemeten in Nederland, heeft het KNMI voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied code rood afgegeven voor zeer zware windstoten tot 120 kilometer per uur. De laatste keer dat in Nederland code rood gold was op 18 februari 2022, toen storm Eunice met zeer zware windstoten over ons land trok. Dat was de enige keer dat jaar dat de waarschuwingscode werd gegeven.