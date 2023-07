De Arbo Unie vreest dat in 2030 weleens een derde van de werkenden door stressgerelateerde klachten zou kunnen uitvallen. De toestand is nu al alarmerend, vindt de organisatie. „In het eerste kwartaal van 2023 viel ruim 26 procent van het totaal aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim.”