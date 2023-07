Inspectie: jongere met zware zorg wordt te vaak vrijheid ontnomen

De afbouw van de gesloten jeugdzorg gaat niet goed, constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na een eerste onderzoek. Weliswaar stromen er minder jongeren in deze zeer gespecialiseerde, gesloten vorm van jeugdzorg in, zoals het kabinet beoogt. Maar er is weinig zicht op waar die jongeren met complexe problemen, die intensieve en soms gedwongen jeugdhulp nodig hebben, dan verblijven en of zij daar wel passende jeugdhulp ontvangen.