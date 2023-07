Verdeeldheid is de kerk nooit vreemd geweest. Iemand die daartegen streed, was de vijfde-eeuwse geestelijke Vincentius van Lérins. Corrie Hoogerland-van de Pol (42) schreef haar proefschrift over hem, in de hoop dat zijn theorie een schakeltje zal zijn in de huidige zoektocht naar kerkelijke eenheid.