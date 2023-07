Eén tarief voor rekeningrijden voor alle Nederlanders is onrechtvaardig. Mensen die op het platteland wonen zijn vaak afhankelijk van een auto en moeten steeds verder rijden omdat voorzieningen uit de dorpen verdwijnen. Bovendien is er steeds minder of helemaal geen openbaar vervoer op het platteland, stelt P10, het samenwerkingsverband van 31 plattelandsgemeenten.