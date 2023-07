Nog 105 Afghanen op lijst om naar Nederland over te brengen

Nog steeds wachten 105 Afghanen erop om naar Nederland te worden overgebracht. In december stonden er nog 156 personen op een lijst van mensen die ernstig gevaar lopen in Afghanistan, omdat ze hebben gewerkt voor Nederland of een internationale organisatie of hun directe familieleden. Het proces verloopt „langzaam maar gestaag”, schrijft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken in een Kamerbrief. Daarin schrijft hij ook dat eind dit jaar de regeling afloopt die speciaal was ingesteld voor deze personen.