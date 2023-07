De coalitiepartijen in Gelderland willen extra onderzoek naar het DNA van de wolven die in de provincie rondlopen. Zulk onderzoek wordt al gedaan door de universiteit in Wageningen, maar volgens BBB, CDA, VVD, ChristenUnie en de SGP zijn data over het DNA van wolven „niet beschikbaar” gesteld en „onvolledig”. Kennisorganisaties spreken dat tegen.